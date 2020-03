Russi. Un “money box” da destinare agli ospedali in difficoltà causa emergenza Coronavirus

Per sostenere le forze sanitarie impiegate nella difficilissima quanto delicata emergenzza causata dalla pandemia Coronavirus, un ragazzo di Russi (D.M.) ha lanciato una “money box” da destinare a ospedali in difficoltà.

Un progetto nato inizialmente per il gruppo MTG Italia (community legata al celebre gioco di carte collezionabili Magic the Gatherting) poi esteso a tutti i conoscenti dell’organizzatore, in modo che possa esser condiviso con quante più persone possibile.

L’ideatore dell’iniziativa informa che, nel “money box”, non è stato specificato a quale ospedale sarà destinata la somma raccolta poiché: “una volta raggiunta una cifra considerevole, questa sarà destinata agli ospedali delle zone più in difficoltà. Un piccolo gesto per una grande causa. Ricordiamoci sempre che l’unione fa la forza. #InsiemeCeLaFaremo!”

Questo il link per effettuare la donazione:

https://www.paypal.com/pools/c/8nkcJNfNXT?fbclid=IwAR0uxtDc7FUECl6JHG13hZr3tU2NbyJrkH-yCML8HQA0fYeAu5Wr1AwljuQ