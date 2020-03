Università. Per limitare i contagi le lauree si discutono online: la storia di Giulia

Con la chiusura di scuole e università, cambia tutto anche per sessioni d’esami e lauree. Gli studenti che avevano progettato di discutere la propria tesi di laurea in questo periodo si trovano alle prese con una novità totalmente inaspettata e imprevedibile per la conclusione del loro percorso di studi, quella delle “lauree online”.

In pratica, le discussioni, non potendosi tenere in modo canonico, fisicamente di fronte alla commissione, per evitare assembramenti e aumentare il rischio dei contagi da nuovo Coronavirus, si terranno in modalità web. È quello che si troverà ad affrontare anche Giulia Baldini, 25enne originaria di una frazione del Comune di Conselice, che il 26 marzo chiuderà i conti con l’università – si laurea in Scienze e Tecnologie alimentari al Campus di Cesena – davanti al freddo schermo di un pc.

“La notizia ci è arrivata una decina di giorni fa – spiega Giulia -: per chi ancora frequenta, lezioni ed esami si svolgono via web, attraverso la piattaforma Windows Team, la stessa che useremo anche noi per discutere la tesi. In pratica, tutto si svolgerà attraverso una video conferenza, al termine della quale, se tutto va come deve andare, la commissione mi proclamerà Dottore”.

“All’inizio non l’ho presa tanto bene – dice Giulia -, come tutti i laureandi mi figuravo quel giorno come un momento speciale, da vivere con emozione, vicino ad amici e parenti. Avevo in mente di festeggiare degnamente il coronamento di questi anni impegnativi. Però la salute mia e di tutti gli altri, viene al primo posto. Alla fine, la cosa più importante è che, in un modo o nell’altro ottenrrò il tanto agognato titolo di studio e che tutto avvenrrà in sicurezza. Credo che, comunque sia, indosserò l’abito che avevo acquistato per questo “grande giorno”, anche se sarà solo per sedermi davanti allo schermo del computer”.

Dall’Università hanno lasciato intendere ai laureandi che con ogni probabilità, rientrata l’emergenza, si cercherà di organizzare un momento ufficiale con la presenza fisica di studenti e professori, nei prossimi mesi.

Nel frattempo, i festeggiamenti in forma ridotta saranno casalinghi, solo con una parte della famiglia, considerato che il padre di Giulia lavora in Danimarca e in questo momento, con l’emergenza in corso, non gli è concesso di rientrare.

“Guardando al futuro – dice Giulia – ho già in programma di attivare un tirocinio post laurea per cercare di facilitare il mio ingresso nel mondo lavorativo e appena laureata potrei cercare di farlo. Mi rendo conto che non è un gran periodo per mettersi a cercare un lavoro, ma il mio settore, quello delle aziende alimentari, dovrebbe restare operativo. Vedremo”.

Per Giulia il traguardo della laurea è la fine di un percorso molto impegnativo, che l’ha vista dividersi tra gli studi e il campo da calcio. In questa stagione è infatti in forze al San Marino Academy, squadra che milita attualmente in serie B, dopo la promozione dalla C ottenuta lo scorso anno.

La passione per il calcio le scorre nelle vene da sempre: da piccola giocava nelle squadre maschili nella zona di Lugo, poi dai 14 anni fino al termine del liceo ha vestito i colori dell’Imolese; successivamente è approdata in serie A, nel Riviera di Romagna a Cervia, per poi passare tre anni nel Ravenna Women. Da due anni è attaccante esterna nella squadra sanmarinese, che fino alla sospensione del campionato stava lottando con le unghie e con i denti per guadagnarsi un posto promozione e accedere alla massima categoria.

“Ci alleniamo quattro volte a settimana, più la partita – conclude Giulia -: è un lavoro duro e molto impegnativo, ma non siamo considerate professioniste. Ci vuole tanta passione per reggere e io l’ho sempre avuta”.