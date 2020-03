Una poesia al giorno: “Possibilità” della poetessa polacca Wislawa Szymborska

“Con queste poesie che inviamo, vogliamo entrare nelle vostre case, nei luoghi di aggregazione e comunicare con le istituzioni, per allietare e dare speranza in questo periodo per tutti molto difficile”, dicono a Rianimazione Letteraria.

“La nostra associazione, in un momento dove gli abbracci e il conforto della presenza non ci permettono di stringerci e sopportare insieme con un sorriso e una stretta di mano, e non potendo invadere il territorio, ha deciso di scegliere un metodo classico, quasi abbandonato nell’era digitale. Sperando di fare cosa gradita ci stringiamo a voi con parole di speranza e di consolazione. Oggi, vi proponiamo la poesia di Wislawa Szymborska, “Possibilità”.

Preferisco il cinema.

Preferisco i gatti.

Preferisco le querce sul fiume Warta.

Preferisco Dickens a Dostoevskij.

Preferisco me che vuol bene alla gente, a me che ama l’umanità.

Preferisco avere sottomano e filo.

Preferisco il colore verde.

Preferisco non affermare che l’intelletto ha la colpa di tutto.

Preferisco le eccezioni.

Preferisco uscire prima.

Preferisco parlar d’altro coi medici.

Preferisco le vecchie illustrazioni a tratteggio.

Preferisco il ridicolo di scrivere poesie, al ridicolo di non scriverne.

Preferisco in amore gli anniversari non tondi, da festeggiare ogni giorno.

Preferisco i moralisti che non promettono nulla.

Preferisco una bontà avveduta a una credulona.

Preferisco la terra in borghese.

Preferisco i paesi conquistati a quelli conquistatori.

Preferisco avere delle riserve.

Preferisco l’inferno del caos all’inferno dell’ordine.

Preferisco le favole dei Grimm alle prime pagine.

Preferisco foglie senza fiori che fiori senza foglie.

Preferisco i cani con la coda non tagliata.

Preferisco gli occhi chiari perché li ho scuri.

Preferisco i cassetti.

Preferisco molte cose che qui non ho menzionato

a molte pure qui non menzionate.

Preferisco gli zeri alla rinfusa che non allineati in una cifra.

Preferisco il tempo degli insetti a quello siderale.

Preferisco toccar ferro.

Preferisco non chiedere per quanto ancora e quando.

Preferisco considerare persino la possibilità

che l’essere abbia una sua ragione.

Wislawa Szymborska è una poetessa polacca di grande sensibilità e valore. Nel 1996 è stata insignita del premio Nobel e ha distribuito in aiuti e beneficenza il premio in denaro ricevuto. In questo periodo ci sembra importante evidenziare questo gesto straordinario.