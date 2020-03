Foto in costume, non al mare ma a casa. L’idea del Bagno Andrea 83 per “esorcizzare” #iorestoacasa

#iorestoacasa per poi abbracciarvi questa estate. E’ questo lo slogan lanciato dal Bagno Andrea 83 di Pinarella di Cervia per esorcizzare il drammatico periodo che tutto il nostro Paese sta attraversando. E così, aspettando il giorno in cui tutti potranno riabbracciarsi, le spiagge saranno nuovamente accessibili e gli stabilimenti aperti, ha invitato i clienti ad inviare fotografie “in costume da bagno”, scattate nella propria abitazione.

Le fotografie dei clienti in costume vengono pubblicate sulla pagina Facebook del Bagno. Ed in tanti stanno partecipando a #iorestoacasa per poi abbracciarvi questa estate.