Il comico Paolo Cevoli torna con uno spettacolo video per divertire ‘a distanza’

In questo difficile periodo in cui tutti siamo chiamati a stare in casa il più possibile per contrastare la diffusione del Coronavirus, anche Paolo Cevoli, il noto comico romagnolo, viene in nostro aiuto con una bella e singolare iniziativa “anti-noia”: “In questo periodo mi sento un po’ così… tutti noi ci sentiamo un po’ così… io poi sono un attore, mi piace stare in mezzo alla gente, questa cosa qui mi manca: allora ho pensato di fare uno spettacolo video preso da un mio spettacolo teatrale che s’intitola la ‘Bibbia raccontata da Paolo Cevoli’, per venire così io nelle vostre case. Nella Bibbia infatti si parla di un argomento che è molto attuale: la paura ( o meglio, come si dice in romagnolo, la pavura). Nella Bibbia il Padre eterno quando incontra le persone gli dice sempre ‘non avere paura!’ Se la Bibbia è il libro dei libri, questo sarà ‘il video dei videi’: aspettatemi che arrivo nelle vostre case! Lo metterò sulla rete come i Romagnoli Dop (di cui spero di girare presto la seconda serie)