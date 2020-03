Le ricette anti noia di chef Emanuel: il risotto alle nocciole

Per la serie “faccio con quello che ho in casa per non uscire, lo chef Emanuel Pizzo oggi propone:

Risotto di zucca al rosmarino e nocciole tostate

Ingredienti per 4 persone:

300 gr di zucca pulita

1/2 cipolla

320 gr di riso

Brodo vegetale (sedano, carote, cipolle)

Nocciole tostate

Parmigiano

Olio e.v.o

Sale e pepe

Rosmarino

Procedimento:

Tritate la cipolla, rosolare leggermente con olio extravergine. Aggiungete la zucca precedentemente lavata e tagliata a cubetti. Fate prendere calore, coprite con il brodo vegetale fatto con acqua sedano carota e cipolla. Salate e pepate a piacere. Fate cuocere finché la zucca non è pronta. Passate il composto al passaverdura. Tostate il riso, sfumatelo con un mestolo di brodo, e iniziare la cottura classica. Tritate le nocciole tostate e il rosmarino. Teneteli separati. A cottura quasi ultimata, mantecare con un cucchiaio di olio, il parmigiano e mezzo cucchiaino di rosmarino tritato. Deve risultare cremoso, impiattate e cospargere con le nocciole. Buon appetito.