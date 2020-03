Sindacati dei pensionati chiedono chiarezza su episodio casa famiglia di Camerlona

Spi Cgil, Uil pensionati e Fnp Cisl Romagna chiedono che sia fatta chiarezza in merito all’episodio che ha visto coinvolta la casa famiglia di Camerlona.

Nella nota stampa diffusa dai sindacati si legge quanto segue:

“In un periodo tanto difficile per gli anziani, Spi Cgil, Uil pensionati e Fnp Cisl Romagna apprendono con sgomento dalla stampa che nel territorio comunale di Ravenna sono state arrestate due persone, titolari di una casa famiglia di Camerlona. L’accusa è di maltrattamenti nei confronti di una signora ultracentenaria ospite della casa famiglia. L’episodio riporta alla cronaca un tema su cui da tempo i sindacati dedicano massima attenzione e in merito al quale sono state convenute delle prescrizioni contenute nei regolamenti comunali.

Auspichiamo che le autorità e le indagini in corso possano fare luce, il prima possibile, sull’accaduto e anche sull’adeguamento, da parte della struttura interessata, alle stringenti norme previste per un settore tanto delicato per la tutela delle persone”.