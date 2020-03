Ravennati lontani. Due modi differenti di vedere e vivere l’emergenza Coronavirus all’estero

L’emergenza mondiale scatenata dalla pandemia Coronavirus ha stravolto la vita di moltissime persone, sia in Italia che all’estero. Molti italiani emigrati in altri Paesi dell’Unione Europea in epoca recente stanno vivendo questo inedito e surreale momento storico da una duplice prospettiva: da un lato osservano il loro paese d’origine da una realtà spesso molto differente rispetto a quella di origine e, dall’altro lato, vivono quest’ultima come stranieri in un’altra nazione.

Contrariamente a quello che si può pensare, non tutti vivono questo momento in uno stato di particolare ansia. A fare la differenza possono essere infatti abitudini, stile di vita e attività di lavoro intrapresa, solamente per fare alcuni esempi.

Abbiamo messo a confronto due testimonianze differenti provenienti da due ragazzi della medesima età, entrambi originari del ravennate.

Michele, ravennate a Stoccolma

Michele, italiano 34enne da alcuni anni in Svezia, precisamente a Stoccolma, dichiara che sta vivendo questo periodo come tanti suoi connazionali ovvero “con un certo livello di ansia e preoccupazione, principalmente per i genitori in Italia e per l’impossibilità di raggiungerli nello sfortunato caso in cui ci sia necessità di tornare”. Michele si dice stupito per come molti svedesi stanno affrontando questo momento di emergenza mondiale: “Lo stato di ansia è in qualche modo in contrasto con una sorta di diffusa “tranquillità” che vedo nella popolazione svedese, in media. I casi in Svezia sono circa un migliaio, e abbastanza sparsi sul territorio nazionale (con epicentri ovviamente nelle grandi città ma senza al momento focolai come è capitato in Italia)”.

Come tante persone attualmente lontane dai propri cari per motivi di lavoro o per scelte personali, Michele cerca di sfruttare le moderne tecnologie per rimanere in contatto con la famiglia: “Sento giornalmente i miei genitori, via telefono e a volte anche via Skype, e ovviamente come tutte le persone in Italia sono preoccupate, con l’aggiunta di avere il figlio distante da “casa” e praticamente impossibilitato a raggiungerli. La distanza, a volte, si sente. Cerchiamo principalmente di darci forza a vicenda, e io personalmente cerco di alleviare loro questo sentimento di mancanza della mia presenza che, probabilmente, si protrarrà a lungo, tenendoci separati per ancora parecchio tempo. Non è tanto il “tornare a casa” vero e proprio (purtroppo non sono spesso in Italia nemmeno in condizioni regolari), è più quella spiacevole sensazione psicologica di “non poterlo più fare” quando si ha la possibilità o necessità”.

Per quanto concerne le misure adottate per contrastare la diffusione della pandemia Coronavirus, Michele ci fornisce una fotografia della situazione attuale in Svezia: “Le misure adottate qui sono meno rigide di quelle italiane, nessuna quarantena, nessun bar/ristorante chiuso, nessuna scuola chiusa (è lasciata libera coscienza ai presidi delle scuole di valutare se sia il caso di chiudere o meno, caso per caso), tendenzialmente la gente può fare la vita che faceva precedentemente, volendo. La mia sensazione è che il governo svedese abbia intenzione di intraprendere un approccio “britannico” al problema. L’organo governativo Folkhälsomyndigheten (equivalente all’Istituto Superiore di Sanità italiano, con le dovute differenze del caso) non consiglia quarantene ma spera di “appiattire la distribuzione” dei contagi chiedendo alla popolazione forte responsabilità nell’auto-imporsi misure di “social distancing” quali lavoro da casa (ogni volta che sia possibile), evitare di frequentare luoghi affollati, evitare contatti a rischio, ecc.”

“Il sistema sanitario svedese ha inoltre un numero di letti in terapia intensiva per un numero di persone decisamente inferiore all’Italia, e questo potrebbe essere un problema. Per quanto riguarda i test, data la loro mancanza e data una precisa strategia degli organi governativi coordinati da Anders Tegnell (Epidemiologo di Stato), ci si limita a testare persone in gravi condizioni (quali polmoniti) e specialmente in fasce d’età sopra i 60 anni. Quello che si chiede alla popolazione è di rimanere a casa anche al minimo insorgere di qualche sintomo, e di rimanere a casa anche dopo la guarigione per qualche giorno extra. A questo si aggiungono ovviamente provvedimenti draconiani per salvaguardare l’economia (il governo ha stanziato l’equivalente di 27 miliardi di euro come prima misura economica in tempo di crisi)”.

Michele chiude la sua testimonianza convinto che, la Svezia, potrebbe agire con maggior incisività e tempestività nell’affrontare la pandemia: “La mia personale opinione è che si potrebbe fare di più. Sarei favorevole ad una chiusura di luoghi di incontro quali bar/ristoranti e scuole, tanto per iniziare. Se l’obiettivo è quello di diminuire le interazioni sociali, non ci si può esclusivamente affidare alla buona volontà delle persone, un minimo di controllo va esercitato. Una quarantena simile a quella adottata in Italia, al momento, non sembra essere necessaria e spero che non lo sia mai, ma ho la sensazione che potrebbe essere, in futuro, attuata anche qui. Io e la mia compagna abbiamo comunque deciso di adottare un approccio più simile a quello italiano visto in tempi recenti: lavoriamo entrambi da casa e limitiamo le nostre uscite a quelle fondamentali, quali spesa al supermercato e magari una passeggiata in uno dei parchi e aree verdi che fortunatamente abbiamo vicino casa, dove possiamo agevolmente mantenere distanze di sicurezza”.

Daniele, ravennate a Cracovia