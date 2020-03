Cervia. Alla Casa di Riposo F. Busignani operatori e anziani in coro: “Ce la faremo”

Il comune di Cervia, attraverso la propria pagina Facebook, ha divulgato la testimonianza della responsabile Casa Residenza Anziani e Centro Diurno “F. Busignani” Marilena Bellato in merito a come gli ospiti stanno affrontando la lontananza dai propri familiari in questo difficilissimo momento causato dalla pandemia Coronavirus.

“Sono passati tredici giorni da quando le porte di ingresso della nostra Casa di Riposo si sono chiuse alle visite ai nostri nonni da parte dei loro familiari, amici e volontari” -esordisce Bellato, scendendo maggiormente nei particolari: “Stiamo costruendo giorno dopo giorno una nuova normalità. Colmare l’assenza delle visite quotidiane dei familiari, delle loro voci, risate, è quello su cui tutti siamo impegnati. Tutti gli operatori si dedicano ancora più di prima ai nostri ospiti, li coccolano, li tranquillizzano, per alleggerire questo difficile momento lontano dai loro cari”.

Marilena Bellato ha chiosato il suo intervento raccontando come, gli anziani, si stanno tenendo in contatto con i propri cari: “Tutte le attività vengono svolte in una apparente normalità: lontani ma vicini, con tanta musica e tanti racconti.

Ci sentiamo quotidianamente con i familiari telefonicamente, per rassicurare i familiari e gli ospiti stessi. Per noi operatori sono giornate tese dove ricevere un semplice grazie ci riempie il cuore. #andràtuttobene