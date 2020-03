Coronavirus. Romagnola emigrata ad Amsterdam: “Governo olandese lento nell’affrontare emergenza”

Beatrice, giovane romagnola (Savignano sul Rubicone), s’è trasferita in tempi recenti ad Amsterdam, in Olanda. Come tante persone emigrate dall’Italia all’estero per motivi personali e/o di lavoro, Beatrice sta vivendo attualmente l’emergenza pandemia Coronavirus da italiana trapiantata in una realtà molto differente da quella d’origine.

“Sono arrivata ad Amsterdam ad aprile dello scorso anno quindi ho espatriato relativamente da poco – precisa B. L. scendendo maggiormente nei particolari: “Non è facile affrontare un momento del genere, perché si tratta di una situazione nuova per tutti e mi rendo conto che da italiani si è in una condizione diversa rispetto agli altri espatriati che vivono qui”.

Beatrice frequenta attualmente un corso di lingua olandese in una classe di persone di varie nazionalità, ma con molti italiani tra gli iscritti. “Già settimana scorsa noi italiani abbiamo smesso di andare a lezione, ma eravamo gli unici” afferma la ragazza, dicendosi un po’ preoccupata per le reazioni del Governo olandese: “La sensazione era che attorno a noi non ci si rendesse conto della serietà della situazione. Il Governo ha iniziato a reagire con misure più rigide solamente due giorni fa, chiudendo bar, ristoranti e scuole. La mia impressione è che ad Amsterdam si stia reagendo con troppa lentezza, come se non si volesse imparare dopo aver visto l’escalation che si è verificata in Italia.

Non so davvero cosa aspettarmi per il futuro, ma al momento resto qui. Sono disoccupata quindi al momento ho modo di stare a casa e limitare i contatti con l’esterno. Pare che in Olanda non abbiano intenzione di arrivare al lockdown totale come in Italia, soprattutto per proteggere l’economia”.

I contatti con i familiari sono resi possibili attraverso le moderne tecnologie: “Sento gli amici e la famiglia tutti i giorni e cerchiamo di rassicurarci a vicenda. Vivo con un’altra ragazza romagnola ed entrambe sogniamo di visitare presto amici e famiglia a casa, la nostalgia si fa sentire forte più che mai. Stasera credo ci metteremo a fare la piadina”.