Rinviata l’iscrizione ai “Soggiorni benessere estate 2020” per la terza età

In ottemperanza alla normativa vigente sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Coronavirus il Comune di Ravenna informa che le iscrizioni ai “Soggiorni benessere estate 2020” per i cittadini in età pensionabile, programmate per la prossima settimana, sono rinviate a data da definire e comunque al termine del periodo di emergenza Coronavirus. Si invita, pertanto, l’utenza a non recarsi negli uffici decentrati del Comune.