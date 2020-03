Una poesia al giorno. Oggi, Festa del Papà, Livia Santini parla d’amore

Oggi, giovedì 19 marzo, Festa del Papà, Rianimazione Letteraria ed Invasioni poetiche ci propongono una poesia di Livia Santini dedicata ad un padre: il suo. “Auguri a tutti i papà o babbi, come diciamo noi qui in Romagna!”.

Parlami d’amore Mariù

Lo dici sempre tu

che mi intingevi il ciuccio nel whisky

perché crescessi vispa

e pedalavi veloce fino all’asilo

Sfrecciando fra gatti arlecchino e giunchiglie assonnate

sbocconcellando La Vie en Rose e O’sole mio.

Come John Wayne ti allontanavi poi,

come John Wayne sul tuo cavallo di ferro blu,

ti guardavo svanire oltre la curva.

In fondo ai tuoi occhi

vedo ancora

quella voglia di cantare

per cullare le tue paure inquiete

che fanno capolino fra i capelli sale e pepe

e qualche ruga imbelle che si affaccia

sui tuoi zigomi orgogliosi.

L’avresti mai detto che saremmo diventati così?

Io, figlia di un cavaliere del tempo

che quando mi chiama risponde l’eco del mare,

tu, che quando mi vedi ti viene da cantare Mariù,

ma che quando riparto

te ne resti lì,

come una cartella abbandonata in un angolo

l’ultimo giorno di scuola.

Livia Santini