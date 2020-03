Federico, ravennate a Monaco: “molti pensano che i morti in Italia siano dovuti a un sistema sanitario carente”

Sono tanti gli italiani che vivono all’estero e che in questo momento, separati dai loro cari rimasti in patria, vivono l’emergenza Coronavirus nei loro paesi ‘adottivi’. Abbiamo parlato con Federico, 32enne ravennate che vive e lavora a Monaco di Baviera (laureato in Fisica della Materia, è ora capo progetto in un’azienda che produce sistemi di ricerca in microscopia a basse temperature), raccogliendo la sua testimonianza.

E’ infatti di ieri la notizia che le autorità della Baviera, il più grande Land tedesco, hanno ordinato il lockdown per far fronte all’emergenza coronavirus. Come riportano i quotidiani nazionali, è stata la prima regione tedesca a decidere per una misura emergenziale che limiterà la circolazione su tutta l’area: misure che potrebbero essere estese alla Germania intera.

Federico, come vivi la situazione?

L’apprensione c’è, specialmente vedendo che i dati tedeschi ricalcano quelli italiani con 8/9 giorni di ritardo. Certo, non bisogna farsi prendere dal panico: chi come me non può lavorare in home office va al lavoro “normalmente”, con la metro vuota e meno colleghi attorno.

Cosa pensi della situazione in Italia rispetto a quella tedesca?

Della situazione in Italia seguo molto le notizie: le decisioni sanitarie sembrano ragionevoli. In Germania invece noi italiani abbiamo subito avuto l’impressione che la prendessero un po’ sottogamba. Qui, d’altronde, si ha il vantaggio di vedere come la situazione evolve in altri paesi e di poter prendere decisioni in anticipo, ma finora non mi pare si sia colta davvero l’occasione: iniziano a prendere misure solo in queste settimane.

Per ora il contagio non è molto esteso, ma se ne vede l’incremento esponenziale. Le ditte hanno messo chi potevano in home office già da una settimana. Da alcuni giorni sono chiuse tutte le scuole, i bar e le discoteche, etc. e da ieri la Baviera ha ordinato il lockdown.

Inoltre si vede come la Germania pensi più alla salute economica di quella fisica: qui si discute molto di più di economia che di contagio. I politici hanno paura di prendere decisioni drastiche, e i tedeschi di per sé la prendono molto alla leggera, a parte svuotare i supermercati di carta igienica, latte a lunga conservazione, scatolette e pasta!

Cosa si dice dell’Italia?

Beh, tutti leggono le notizie, ma molti hanno in testa l’Italia delle vacanze degli anni ’60: molti qui pensano ancora che in Italia sia caldo tutto l’anno, e si chiedono se i morti siano dovuti ad un sistema sanitario carente (che invece non è, tanto meno in Lombardia).

Qui si sorprendono della differenza di morti tra Italia e Germania, a parità di contagi: da quello che mi è parso di capire, questo è anche dovuto al fatto che le autorità tedesche non testano (e quindi non classificano) come Covid i pazienti morti per altre patologie, ma per cui il coronavirus ha dato loro complicazioni che li han portati alla morte. Inoltre qui gli anziani vivono spesso isolati e molto meno in famiglia, cosa che riduce di molto il loro rischio di contagio.