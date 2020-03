Le ricette anti noia di chef Emanuel: il ciambellone per la colazione del week end

E con il week end arriva anche la ricetta di un dolce ideale per la colazione speciale dei giorni di festa, buono semplice e con pochi ingredienti.

CIAMBELLONE

Ingredienti:

3 uova

1 50 gr di zucchero

160 gr olio di girasole

1 vasetti di yogurt al naturale

250 gr di farina O

1 busta di lievito

1 buccia di limone grattugiata

1 pizzico di sale

Procedimento:

Montare le uova intere con lo zucchero finoo a farle diventare spumose. Aggiungere lo yogurt, la buccia del limone, l’olio, il pizzico di sale e

mescolare. Setacciare la farina e lo yogurt, incorporarla al composto di uova e zucchero. Preriscaldate il forno a 170 gradi. Versare il composto nello stampo per dolci, imburrato e infarinarto. Mettere in forno per 35/40 minuti a 170 gradi. Forno statico. Fate la prova stecchino per vedere se è cotta per bene al centro. Buon week end e restiamo uniti. Forza!