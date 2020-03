Servizio videochiamate familiari-ospiti attivo dal 23 marzo anche a Conselice e Voltana

Da lunedì 23 marzo 2020 l’Asp dei Comuni della Bassa Romagna estenderà il servizio di videochiamate ospiti-familiari alle strutture di Conselice e Voltana.

Introdotto in settimana nelle case residenze anziani F.lli Bedeschi di Bagnacavallo e Sassoli di Lugo, il servizio di videochiamate è stato attivato per consentire un contatto visivo in questo periodo di emergenza che impedisce l’accesso diretto dei parenti degli ospiti alle strutture.

Il servizio resterà in funzione fino alla fine delle limitazioni alle visite a causa dell’emergenza Covid-19. A Conselice e Voltana il servizio sarà attivo tramite Whatsapp il lunedì mattina dalle 9.30 alle 11.30 e il giovedì mattina sempre dalle 9.30 alle 11.30.

I familiari potranno, previa telefonata, contattare il proprio congiunto ospite della struttura. Sarà l’animatore – compatibilmente con le esigenze di servizio – a ricevere/effettuare le videochiamate sui cellulari aziendali di struttura e mettere in contatto l’ospite con i parenti.

Questi i numeri da chiamare:

per la Cra Jus Pascendi di Conselice 0545 88118;

per la comunità alloggio Silvagni di Voltana 334 6954474.