Coronavirus, Lugo: al via consulenza telefonica gratuita per famiglie e coppie che si trovano in difficoltà

In collaborazione con Lucoworq Spazio Aperto Lugo, la sociologa e mediatrice familiare, dott.ssa Rossana Giacomini, da oggi, 23 marzo, mette a disposizione una consulenza telefonica gratuita per quelle famiglie, coppie che si trovano a vivere un momento di difficoltà , anche nella gestione dei figli, in seguito alle misure adottate per il contrasto alla diffusione di Covid-19, che invitano i cittadini italiani a restare quanto più possibile in casa. La dott.ssa sarà disponibile dalle 15 alle 17, dal lunedì al venerdì, al numero 349 4907073.