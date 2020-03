Dalla Romagna con furore per sconfiggere l’isolamento della quarantena a suon di frusta: flash mob degli sciucaren

Un flash mob organizzato dagli sciucaren dei Fan Danze Folk, per trasmettere con lo schiocco delle fruste il calore della Romagna e la solidarietà che da sempre hanno dimostrato i romagnoli. Lo ha lanciato per ieri, domenica 22 marzo, Stefano Bandoli, referente della commissione tecnica del settore Fruste dell’associazione, ovviamente in modo virtuale. Alle 18, tutti gli sciucaren che avevano modo di esibirsi da casa, nel pieno rispetto delle disposizioni dell’ultimo decreto, si sono collegati tramite facebook, “intonando” o meglio “schioccando” la Polka Schioccarina.

Un modo, molto romagnolo, per sentirsi uniti anche nella distanza, cercando di superare questo periodo così preoccupante e doloroso, con la Romagna nel cuore.

Cercando con gli hastag #frusteromagnole, #FanDanzeFolk e #RomagnaSolidale su Facebook è possibile reperire diverse esibizioni di giovani sciucaren di Romagna.