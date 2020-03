Regalano mascherine “home made” per i clienti del supermercato che non ne trovano in vendita

Un gesto di solidarietà, per venire incontro ai tanti ravennati che una mascherina vorrebbero anche indossarla quando escono per la spesa, ma non riescono a trovarne da nessuna parte, essendo il prodotto ormai da tempo esaurito ovunque. Così un paio di concittadine, armate di buona volontà e spirito di servizio, hanno provato a realizzarle a mano per regalarle a chi ne faccia richiesta.

“Sono in doppio strato di cotone, realizzate con tessuto nuovo regalato da un negozio del territorio, elastico e ferretto per modellare la forma sul naso – spiega Fortunata Franchi, che le ha fabbricate con l’aiuto di un’amica sarta -. Le abbiamo stirate col ferro alla massima temperatura, dopo aver sterilizzato con alcool asse e ferro, e poi imbustate una ad una con i guanti”.

Al momento ne sono state realizzate una cinquantina, donate in libera distribuzione al Conad delle Bassette, ma l’idea è di continuare a produrne altre. Chiaramente le mascherine realizzate artigianalmente non hanno alcun tipo di certificazione e non sono adatte per l’utilizzo in ambienti sanitari o a contatto con persone realmente contagiose (come coloro che siano risultati positivi al test per il covid-19), ma di certo proteggono gli altri da eventuali starnuti improvvisi, mentre facciamo la spesa e dunque hanno un’utilità nella prevenzione potenziale del contagio.