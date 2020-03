Lugo Vintage Festival, annullato l’appuntamento di aprile

La situazione ancora incerta sull’emergenza Coronavirus ha costretto il Consorzio AnimaLugo, in accordo con l’Amministrazione comunale, ad annullare il Lugo Vintage Festival previsto inizialmente per il 18 e 19 aprile. Non appena le condizioni lo permetteranno AnimaLugo, insieme all’Amministrazione comunale, ad A.N.G.E.L.O. Vintage Palace e Ilaria Laghi di Vintage per un giorno, cercheranno di recuperare l’appuntamento.

“Nell’ultima edizione autunnale – ricorda il Consorzio -circa 20mila persone sono infatti arrivate nel centro di Lugo anche da fuori regione per assistere a questo evento. Il Consorzio AnimaLugo vuole ringraziare per il supporto costante tutti i partner dell’iniziativa. Si ringraziano il Comune di Lugo, Confartigianato, Confcommercio Ascom Lugo, Confesercenti e Cna per la costante collaborazione, Rustichelli Color, Bcc – Credito cooperativo forlivese, ravennate e imolese e Camera di commercio di Ravenna che hanno sempre creduto in questo evento e l’associazione Le Aquile per la gestione della sicurezza della manifestazione”.

La segreteria del Consorzio AnimaLugo resta attiva ai numeri 0545 011841 e 393 8631766.