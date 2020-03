Russi. Oltre 1500 euro la ‘money box’ destinata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

E’ precisamente di 1507 euro la somma raccolta dalla community MTG Italia (gruppo legato al celebre gioco di carte collezionabili Magic the Gatherting) devoluta all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la più importante struttura ospedaliera della città.

L’iniziativa benefica, guidata dal russiano D. M., è stata lanciata dalla community (e successivamente estesa a quanti più conoscenti possibili) per sostenere le forze sanitarie impiegate in una delle zone maggiormente colpite in Italia dalla pandemia Coronavirus. Come detto in apertura, a ricevere la donazione è stato infine l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.