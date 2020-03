Le ricette anti noia di chef Emanuel Pizzo: oggi si fa “La Zambèla”

La ricetta di oggi di chef Emanuel Pizzo resta fedele alla tradizione Romagnola con “La Zambèla”.

Ingredienti

300 gr di farina O

140 gr di zucchero

90 gr di burro a temperatura ambiente

2 uova

8 gr di lievito per dolci

1 cucchiaino di strutto (facoltativo)

1/2 limone grattugiato

1 pizzico di sale

Zuccherini o zucchero semolato per decorazione

Procedimento

Sciogliere a bagnomaria il burro, e fatelo raffreddare successivamente a temperatura ambiente. In una ciottola sbattete con una frusta a mano per qualche minuto, le uova il sale la buccia di limone e lo zucchero. Incorporare il burro alle uova e lo strutto (facoltativo) e mescolare ancora per due minuti. Setacciate farina e lievito, aggiungetela al composto di uova e zucchero, impastate a mano velocemente. Formate il classico panetto allungato, la forma della zambèla classica. Spennellate con del latte e mettete la decorazione di zucchero o zuccherini. Infornate a forno caldo, 170 gradi per 40/45 minuti. Questo dolce una volta raffreddato si conserva anche per una settimana chiuso in un sacchetto.