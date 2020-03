Cervia. 31 marzo bandiere a mezz’asta e 1 minuto di silenzio, il Sindaco: Gesto di umanità

Il sindaco di Cervia Massimo Medri aderisce all’invito del presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro, rivolto a tutti i Sindaci d’Italia, per ricordare le vittime del coronavirus e per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari.

Martedì 31 marzo alle ore 12.00 le bandiere saranno a mezz’asta e verrà osservato dal Sindaco un minuto di silenzio davanti al municipio, indossando la fascia tricolore, in segno di lutto e di solidarietà.

L’iniziativa è stata lanciata dal Presidente della Provincia di Bergamo, il Sindaco Gianfranco Gafforelli per ricordare tutti i morti del coronavirus, in segno di solidarietà per tutte le comunità.

“E’ un gesto di profonda umanità e senso civico – ha dichiarato il sindaco Massimo Medri – per unirci in un abbraccio ideale ed esprimere il proprio dolore per tutte le vittime e i loro cari. E’ anche un gesto per essere vicini a tutti coloro che si stanno prodigando in questa emergenza, in particolare gli operatori della sanità, che più di altri rischiano quotidianamente la vita. Cervia aderisce a questa iniziativa simbolica, esempio di responsabilità civile e di reazione per infondere fiducia e speranza”