Continuano i workshop on line su “Innovazione e nuove forme di impresa” di Laboratorio Aperto di Ravenna

Il Laboratorio Aperto di Ravenna prosegue la sua offerta formativa modificando i workshop precedentemente tenuti in aula, in modalità on line, che ha dato la possibilità a molti utenti non di Ravenna di seguire da casa la formazione proposta.

Il secondo appuntamento on line è il workshop su “Innovazione e nuove forme di impresa” previsto per martedì 31 marzo dalle 15 alle 16,30. Un workshop che indaga l’epoca di cambiamento esponenziale che viviamo, dove il mondo corre sempre più veloce e l’unica certezza è il cambiamento. Michele Donati, imprenditore, divulgatore, business coach e docente del webinar, indaga il modello organizzativo che permette ad aziende leggere e agili, professionisti e gruppi informali, di uscire vincitori in questo gioco. Grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie il Laboratorio Aperto di Ravenna ha modificato le sue attività in linea con la vocazione digitale che lo caratterizza a seguito dell’emergenza da Covid-19, in una logica di rete con i Laboratori Aperti dell’Emilia-Romagna.

Per seguire i corsi in programma il Laboratorio Aperto di Ravenna utilizza la piattaforma Webex, che permette di accedere all’aula virtuale tramite un link previa registrazione alla piattaforma stessa. I webinar hanno una durata di due ore circa, ai quali potrebbe seguire un approfondimento con possibilità di interagire via chat con docente e partecipanti. Per iscriversi al webinar scrivere a: ravenna@labaperti.it . Per informazioni: https://laboratorioapertoravenna.it/ – https://www.facebook.com/laboratorioapertoravenna/.

Prossimo appuntamento webinar: giovedì 2 aprile, ore 15 – 16.30. New media e new Business: Come costruire l’esperienza delle persone nel loro viaggio per diventare clienti. Docente: Filippo Maria Vincenzi, divulgatore scientifico, web Analyst e playtester. Il Laboratorio Aperto di Ravenna è finanziato dai Fondi europei della Regione Emilia Romagna – Por Fesr 2014-2020 e fa parte della Rete Regionale dei Laboratori Aperti e del Comune di Ravenna.