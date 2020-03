Le ricette anti noia di chef Emanuel Pizzo: il Gateau di Patate

Piatto unico semplice e gustoso, per la ricetta di oggi, venerdì 27 marzo.

GATEAU DI PATATE

Ingredienti:

8 patate di media dimensione

2 uova

150 gr prosciutto cotto

150 gr mozzarella a f1lone

100 gr parmigiano

1 cucchiaino di rosmarino tritato

Sale pepe

Procedimento:

Lessate e schiacciate le patate. Lasciate raffreddare fmo a temperatura ambiente. In una terrina impastate, le patate, il rosmarino tritato, metà parmigiano, sale pepe, e le 2 uova. Preriscaldate il forno a 190 gradi. Foderate una teglia di medie dimensioni con della carta forno, dividete l’impasto in due parti. Stendete una parte con l’aiuto di un cucchiaio bagnato, dello spessore di mezzo cm. Mettete la mozzarella tagliata a fette, il prosciutto e coprite con il restante impasto.

Cospargete con il parmigiano e infornate per 30 minuti circa a 190 gradi. Deve fare una crosticinacroccante in superficie. Sfornate e lasciate riposare per 10 minuti prima di servire.