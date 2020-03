Ravenna, differiti termini di pagamento per imposta su pubblicità e tassa per occupazione di suolo pubblico

Nella seduta di mercoledì 26 marzo, la giunta comunale di Ravenna – riunitasi in modalità telematica di videoconferenza in ottemperanza alle disposizioni sul contenimento e il contrasto della diffusione del Coronavirus – ha deliberato di differire il termine ordinario di pagamento per l’anno 2020 dell’imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche al 30 novembre 2020, “fermo restando che non si procederà a rimborso di quanto già versato”.

Dal Comune ricordano che nella seduta precedente la giunta aveva approvato altre due delibere per il sostegno a imprese e famiglie del comune di Ravenna, in attesa di poter disporre di strumenti normativi che consentano di intervenire in maniera più ampia anche in altri ambiti della fiscalità locale. Le due delibere precedenti hanno riguardato, per chi ha in corso con Ravenna Entrate Spa piani di rateizzazione mensile di entrate tributarie e non tributarie, la possibilità di posticipare i termini ordinari di versamento delle rate; e hanno riguardato i servizi educativi e scolastici.

“La nostra attenzione e il nostro impegno – dichiara il sindaco Michele de Pascale – per dare una risposta alle diverse situazioni di difficoltà che sta vivendo la nostra comunità sono e saranno sempre massimi. Restiamo in attesa di alcuni passaggi formali che riguardano lo Stato che ci consentano di procedere con altre agevolazioni fiscali.

Nel frattempo anche la Regione sta pianificando e realizzando interventi di sostegno e il governo ha varato il decreto Cura Italia che ha stanziato risorse per 25 miliardi”.