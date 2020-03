Aperte le iscrizioni per partecipare alla nuova iniziativa firmata da Ais Faenza

Secondo importante appuntamento per conoscere peculiarità e grandi firme enologiche del territorio. La delegazione Ais di Faenza, nella serata del 2 aprile sarà ospite del ristorante San Biagio Vecchio (via Salita d’Oriolo, 13 ), a partire dalle 20.30, per realizzare una verticale dedicata all'”Assiolo” dell’azienda agricola Costa Archi (via Rinfosco 1960, Castel Bolognese). Un Sangiovese che è simbolo della cantina castellana, attiva sul territorio dai primi anni ’60, nella sottozona Serra, a Castel Bolognese, in cui l’imprinting delle diverse sfumature di argille donano ai vini, soprattutto al Sangiovese, particolarità e strutture del tutto inedite e da scoprire.

La serata del 2 aprile 2020 prevede, come format ormai consolidato, la degustazione di sei annate partendo dalla 2008 passando attraverso la 2011, la 2012, la 2013, la 2014 per arrivare fino a quella del 2016. Non mancheranno però anche altri vini in assaggio della realtà castellana. Durante la cena si potrà così assaggiare “Le Barrosche” (Montù 100%) in accompagnamento al piatto preparato dal ristorante, una “Coscia di anatra in confit profumata al pepe rosa con pasticcio di patate, crema di spinaci e pomodorini passiti”, a cui farà eco, sul finale, il “Gs 2014” (Sangiovese 100%). La degustazione sarà curata dai sommelier Ais intervallata da interviste con quel tocco di«politicamente scorretto», al vignaiolo Gabriele Succi curate da Giovanni Solaroli e Riccardo Isola.