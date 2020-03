150mila euro alla Protezione Civile per l’emergenza Coronavirus arrivano da Agrintesa, Alegra, Brio e Valfrutta Fresco

Un gesto concreto e tangibile, reso ancora più importante dal contesto in cui avviene: Agrintesa, cooperativa agricola romagnola con sede a Faenza e le tre società commerciali di riferimento Alegra, Brio e Valfrutta Fresco (business unit di ApoConerpo), in rappresentanza di tutti i dipendenti e dei soci produttori concentrati principalmente in Romagna ma presenti su tutto il territorio del Paese, hanno deliberato lo stanziamento complessivo di 150.000 euro a sostegno delle attività della Protezione Civile Nazionale, in prima linea nella lotta contro l’epidemia di Coronavirus.

Una cifra importante che arriva in un momento di grande difficoltà e straordinarietà per il mondo ortofrutticolo nazionale e romagnolo in particolare: ad aggravare una situazione di emergenza, in cui Agrintesa e le società commerciali sono impegnate nel gestire un difficile equilibrio fra sicurezza dei propri soci e dipendenti e la necessità di continuare a fornire prodotti alimentari essenziali per la popolazione, sono giunte le gelate del 24 marzo che hanno messo in seria difficoltà numerose aziende agricole.

Ciononostante, consci della gravità della situazione e dell’immenso sforzo messo in campo da tutti gli operatori sanitari, assistenziali e della sicurezza per la tutela della salute di tutti i cittadini, Agrintesa e le società Alegra, Brio e ValfruttaFresco impegnate nella commercializzazione dei prodotti, in rappresentanza di soci, dipendenti e fornitori hanno deciso di dare un ulteriore contributo concreto, stanziando una cifra importante a sostegno della Protezione Civile Nazionale. I 150.000 euro messi a disposizione sono stati depositati questa mattina e saranno immediatamente disponibili per l’acquisto di attrezzature e presidi essenziali per fronteggiare l’emergenza.