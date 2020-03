Anche Cna Ravenna partecipa all’omaggio alle vittime del Covid-19 esponendo bandiere a mezz’asta

Anche la CNA di Ravenna parteciperà martedì 31 marzo, all’omaggio alle vittime del Coronavirus, esponendo le bandiere a mezz’asta e osservando un minuto di silenzio alle ore 12.00. La CNA Ravenna ha, infatti, accolto l’invito dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e dei Sindaci della Provincia di Ravenna a condividere il sentimento di cordoglio per i numerosi lutti che stanno affliggendo il nostro Paese e per le grandi difficoltà affrontate da famiglie e imprese in questo difficile momento di emergenza.

L’iniziativa, spiegano da Cna, “ha anche l’intento di ringraziare tutti gli operatori sanitari per il loro costante e instancabile impegno e sacrificio e dare un segno concreto di unità nazionale e vicinanza alla comunità”.