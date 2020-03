A Marina di Ravenna una pizza solidale per sostenere l’ospedale di Ravenna: il ricavato devoluto per l’emergenza Covid-19

Iniziativa “Una pizza solidale” a favore dell’ospedale di Ravenna sostenuta dalla Pro Loco di Marina di Ravenna: nelle serate di mercoledì 1° aprile, giovedì 2 e venerdì 3 la pizzeria Saporetti consegnerà a domicilio pizze ad offerta libera (con un contributo minimo di 4 euro). Tutto il ricavato delle tre serate verrà poi devoluto all’ospedale di Ravenna, un contributo per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

L’iniziativa è organizzata insieme alla Pro Loco, all’associazione La Bella Marina, al Comitato cittadino e al circolo Auser Il Timone. La pizzeria consegnerà fino a cento pizze a serata (per un totale di 300 nell’arco dell’iniziativa). Per prenotazioni 0544 530208, per whatsapp 337 0909053, dalle ore 18.00. Le consegne inizieranno alle ore 18.30.