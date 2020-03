Ravenna. Imposta di soggiorno, il sindaco de Pascale: sospenderemo il versamento di aprile

“Già nei giorni scorsi – spiega Michele de Pascale, Sindaco di Ravenna – avevamo ridotto gli adempimenti a carico delle imprese e dei cittadini per limitare la burocrazia in questo momento di grande difficoltà per le nostre attività economiche. In merito all’imposta di soggiorno, abbiamo condotto un’istruttoria, anche insieme ad altri Comuni della Regione, riguardo alla possibilità di consentirne il versamento anche in un’unica soluzione; l’indagine preliminare ha dato esito positivo”.

“Per questo – spiega il Sindaco – già nella prossima giunta sospenderemo il versamento di aprile e al primo Consiglio comunale utile, proporrò che venga approvata una sua rimodulazione prevedendo per quest’anno anno il pagamento a novembre attraverso un versamento in unica soluzione. Avevamo già discusso di questo provvedimento sia con le associazioni delle imprese che in sede della Conferenza dei capigruppo di venerdì scorso, e nella quale la proposta aveva incontrato il sostegno trasversale sia dalla maggioranza che dall’opposizione”.