Ravenna. Bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio. De Pascale: per le vittime e il sacrificio di medici e operatori

“Questa mattina insieme ai sindaci di tutta Italia, ho osservato un minuto di silenzio davanti al Municipio che oggi espone le bandiere a mezz’asta, per ricordare le vittime del Coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno dei medici e degli operatori sanitari e per abbracciarci idealmente tutti”. Queste le parole del Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, che ha aderisce all’appello lanciato dal presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforeli, per osservare un momento di silenzio in ricordo delle vittime del coronavirus.