Covid-19, è possibile prenotare le Uova di Pasqua AIL o fare una donazione a sostegno dell’associazione no profit

Ail Ravenna – Associazione italiana contro le leucemie – linfomi e mieloma Onlus chiede ai suoi sostenitori “un piccolo sforzo” per venire incontro all’Onlus in questo momento di grave emergenza sanitaria e “di grande difficoltà anche per le associazioni no profit che devono continuare a garantire i loro servizi di aiuto ai pazienti in difficoltà.”

“Il mancato svolgimento della manifestazione UOVA DI PASQUA AIL – scrivono dall’Onlus – è per noi, come puoi immaginare, una grave perdita. Questo non ha comunque impedito che donassimo 50.000 € all’Ospedale di Ravenna, per far sì che i nostri pazienti, e anche i nostri medici e personale sanitario, possano ricevere le cure appropriate in caso di necessità, con l’acquisto di nuove attrezzature indispensabili per combattere questa emergenza. Per questo abbiamo ancora bisogno di te.”

“Ecco come puoi aiutarci: prenotando comunque le Uova di Pasqua AIL o facendo una donazione attraverso la nostra campagna di raccolta fondi o con un bonifico bancario Banca Popolare dell’Emilia Romagna: IT92J0538713108000000009500 Cassa di Risparmio di Ravenna: IT97V0627013101CC0840002406. Saremo in grado di definire la distribuzione delle Uova solo al termine dell’emergenza, ma la certezza di averle vendute ci permetterà di recuperare i costi sostenuti e soprattutto non avremo perso tutto. Ti chiediamo la massima condivisione, grazie!” aggiunge All Ravenna.

Per maggiori informazioni: Valeria 333 2062013 – Cristina 371 3489886.