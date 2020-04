Campeggi della Romagna: 150 soggiorni estivi gratuiti al mare a disposizione di medici, infermieri e tecnici sanitari

“Stiamo vivendo tutti un momento difficile, e il nostro impegno, come quello di tanti altri, è quello di fare in modo che questa emergenza rientri il prima possibile e che si possa presto tornare a pensare alle vacanze estive al mare. Oggi ci siamo e stiamo facendo la nostra parte, come è giusto che sia, organizzando il lavoro in modalità smart working, sospendendo le attività non fondamentali e pensando già a quali servizi dovremo attivare per rendere la vacanza all’aria aperta ancora più serena e sicura. Ci siamo chiesti cosa potessimo fare, in aggiunta, per aiutare chi si sta impegnando in prima linea, per professione o per vocazione, nella lotta a questa emergenza.” Un’idea è nata dal Campeggio Cesenatico che l’ha subito condivisa con il “Consorzio Camping & Natura Villages” che raggruppa 30 Campeggi e Villaggi in Romagna, dai Lidi di Comacchio fino a Riccione.

I Campeggi della Romagna daranno la possibilità a chi ha impegnato tutte le proprie energie, il proprio tempo, in questa battaglia, di venire in Romagna a trascorre un periodo di vacanza estiva al mare con i propri cari, e avere la possibilità di riconquistare serenità ed equilibrio. I medici, gli infermieri, i tecnici sanitari verranno ospitati gratuitamente nei nostri campeggi, durante la prossima estate, non appena ci saranno le condizioni per poter tornare a fare vacanza. Ognuno dei 30 Villaggi metterà a disposizione 5 settimane di vacanza, a scelta sia alloggio in Mobilhome che in piazzola, per un totale di 150 settimane.

“Ci stiamo già attivando per condividere l’iniziativa con i sindaci dei Comuni della Romagna dove si trovano i campeggi e poter così concertare con le AUSL di riferimento le modalità migliori per poter attivare questa donazione. Non appena definiti i dettagli operativi verranno comunicati in modo tempestivo. Ci auguriamo che questa iniziativa, unita alle tante che fortunatamente si sono attivate in tutto il territorio nazionale, possa contribuire a dare speranza e sostegno a chi si sta impegnando senza indugio, quotidianamente.”