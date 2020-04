Ricette antinoia di chef Emanuel Pizzo. Oggi si cucina il “Polpettone di lesso al forno con zucchine”

La ricetta antinoia di oggi di chef Emanuel riutilizza di un prodotto che spesso rimane in frigorifero, il bollito. Quindi oggi si cucina il “Polpettone di lesso al forno con zucchine”

Ingredienti

Carne bollita

1/2 cipolla

1 spicchio di aglio

Salvia, rosmarino

Olio e.v.o

2 uova intere

50 gr di pane raffermo

50 gr di parmigiano

1 bicchiere di latte

circa 4 zucchine

Prezzemolo

Procedimento

Tritate cipolla aglio salvia e rosmarino. In una padella versate un po d’olio e iniziate a rosolare il trito di erbe aromatiche. Tagliare a cubetti il lesso privandolo di parti ossee e di nervi. Versare la carne nel battuto aromatico, salare leggermente e pepare. Fate cuocere la carne piano piano per 15 minuti a fuoco basso, giusto per farla insaporire, se risultasse troppo secca aggiungete mezzo cucchiaio di brodo. Mettete in ammollo la mollica del pane nel latte. Quando la carne sarà cotta, passarla in un mixer per sminizzarla finemente. In una bowl impastate carne, uova, parmigiano e il pane strizzato con le mani. Deve risultare omogeneo l’impasto. Arrivati a questo punto, date la forma di un salame alla carne e la avvolgete nella carta forno. Chiudete a caramella, infornate a forno caldo per 25 minuti a gr. Nel frattempo saltate le zucchine con aglio e prezzemolo sale pepe e olio. Quando il polpettone sarà cotto, tagliatelo a fette e impiattate con le zucchine. Questo è un semplice modo per riutilizzare la carne da brodo.