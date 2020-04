Laboratorio Aperto Ravenna: arriva il talk su Scuola 3.0

Oggi venerdì 3 aprile, alle 16, si potrà partecipare al talk “Scuola 3.0”, con Lorenzo Benussi e Nicole Pallares nell’ambito degli appuntamenti promossi dal Laboratorio Aperto Ravenna.

Per registrarsi seguire il link https://zoom.us/webinar/register/WN_4GGwBsVvSmKKroGodMying.

Lunedì 6 aprile, dalle 15 alle 16.30, si terrà invece il prossimo appuntamento in webinar sul tema della Gamification cioè sul ruolo del gioco nella strategia d’impresa. Filippo Maria Vincenzi, divulgatore scientifico, web analyst e playtester sarà il docente del workshop.

Da quando è iniziata l’emergenza da Covid-19, il Laboratorio Aperto di Ravenna insieme ai Laboratori Aperti della regione Emilia-Romagna, ha deciso di affrontare il momento trasformando i workshop in aula in webinar che è possibile seguire da casa, in modalità online: “La tecnologia e la diffusione della cultura digitale sono le forze che animano il Laboratorio Aperto, che si pone come luogo di condivisione e scambio, dove tutta la cittadinanza è chiamata a partecipare al processo di diffusione della cultura digitale nel territorio”.

I webinar hanno una durata di due ore circa, ai quali potrebbe seguire un approfondimento con possibilità di interagire via chat con docente e partecipanti e sono fruibili con la piattaforma Webex, che permette di accedere all’aula virtuale tramite link previa registrazione alla piattaforma stessa.

Per informazioni: https://laboratorioapertoravenna.it/ – https://www.facebook.com/laboratorioapertoravenna/

ll Laboratorio Aperto di Ravenna è finanziato dai Fondi europei della Regione Emilia Romagna – Por Fesr 2014-2020 e fa parte della Rete Regionale dei Laboratori Aperti e del Comune di Ravenna.