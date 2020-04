Domenica delle Palme. Ciclisti Acli Santo Stefano ricevono benedizione in diretta Facebook dalla parrocchia

Una Domenica delle Palme atipica per i ciclisti Acli Santo Stefano. Il 5 aprile 2020, infatti, sarebbe stato in programma il loro primo raduno alla parrocchia locale. Da circa trent’anni il gruppo riceve la benedezione con le palme della pace dai parroci Don Serafino, Don Baciu e Don Giancarlo. Quest’anno, causa emergenza Coronavirus, i ciclisti Acli Santo Stefano la riceveranno in maniera ‘virtuale’:

“Non ci saremo fisicamente, ma ci uniremo tutti in preghiera ricevendo la benedizione alle 11,15 con la Santaa Messa in diretta Facebook, dalla parrocchia di Santo Stefano” dichiara un portavoce del gruppo, aggiungendo: “L’Ulivo Benedetto della Domenica delle Palme lo troverai in Chiesa”.