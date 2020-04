Cervia. Raccolti oltre 10.300 euro a sostegno delle persone in gravi condizioni economiche

La raccolta fondi a sostegno delle persone in urgente difficoltà economica organizzata dal coordinamento del volontariato di Cervia ha sin ora raccolto dal 23 marzo 2020 (giorno di attivazione del conto corrente) oltre 10.300 euro.

Su proposta del sindaco Massimo Medri, il Coordinamento del Volontariato in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali del comune di Cervia ha attivato un conto corrente per raccogliere fondi a favore di persone che si trovano in urgente difficoltà economica.

Si ricorda che i versamenti si possono fare sul conto corrente intestato a

Coordinamento del Volontariato di Cervia

IBAN IT 20 N 08852 23600 004010282698

presso RomagnaBanca Credito Cooperativo. Per i versamenti si chiede di privilegiare le modalità telematiche.

Per eventuali informazioni sulle donazioni e per segnalare la propria situazione di bisogno telefonare al n. 329-2104995 dalle ore 9 alle ore 18 dal lunedì al venerdì.

Il sindaco Massimo Medri ha dichiarato: “Ringrazio i tanti cittadini e le diverse associazioni culturali e di volontariato che stanno contribuendo con spirito di solidarietà nei confronti dei cervesi che si trovano in condizioni di urgente difficoltà economica. Queste donazioni dimostrano come la nostra città sia sensibile e ribadisco che nessuno sarà abbandonato, soprattutto chi è in condizione di particolare necessità in questa situazione di emergenza sanitaria”.

Il Coordinamento del Volontariato in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali del comune di Cervia verificherà le richieste pervenute e le reali condizioni di urgenza legate all’emergenza sanitaria. Le operazioni avverranno nella più totale trasparenza con rendiconto finale delle operazioni fatte e nel pieno rispetto della privacy individuale.