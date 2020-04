Emergenza Coronavirus. Progetto “Aiutiamoci”, associazione “Per gli altri-Csv Ravenna” apre rubrica speciale

L’associazione “Per gli altri – Csv di Ravenna” continua il suo impegno nell’aiuto e coordinamento della rete dei volontari e delle persone che stanno continuando ad operare durante l’emergenza Coronavirus, a supporto delle amministrazioni locali come riferimento per il Terzo Settore.

E’ infatti nata una nuova sezione della rubrica “Aiutiamoci” dedicata a favorire l’incontro tra i professionisti e le scuole che desiderano condividere progetti e iniziative rivolte agli studenti delle scuole di I e II grado del comune di Ravenna.

Per poter essere d’aiuto e orientamento a livello provinciale nel raccogliere e promuovere tutte le iniziative che si sono attivate nella nostra Provincia, l’associazione ha aperto la rubrica speciale “Aiutiamoci”, in cui i progetti legati all’emergenza Coronavirus vengono raccolti e condivisi con gli operatori e la comunità.

Divisa per aree tematiche, la pagina offre una panoramica provinciale di tutte le donazioni e le raccolte fondi e raccoglie opuscoli, normative e modulistica utile. Raccoglie sezioni dedicate al coordinamento per il reperimento dei volontari e alla gestione di mascherine e presidi utili per le associazioni. Inoltre, per far fronte alla necessità di accogliere medici e operatori sanitari che in questi giorni stanno arrivando numerosi nella nostra provincia per aiutare nell’emergenza sanitaria, una parte del sito è dedicata alle richieste di stanze e appartamenti e le disponibilità dei cittadini.

Attualmente, in seguito della forte richiesta da parte di insegnanti e operatori scolastici circa la disponibilità di professionisti (ad esempio psicologi) a mettersi a servizio delle scuole gratuitamente, l’assessorato alla Pubblica Istruzione e Infanzia e quello al Volontariato del Comune di Ravenna hanno richiesto all’Associazione di poter convogliare questo tipo di richieste sulla piattaforma.

E’ stato quindi attivato un campo dedicato, in cui sarà possibile sia per le scuole che per i professionisti compilare un modulo in cui manifestare il proprio interesse a ricevere o a elargire servizi, dal supporto psicologico alla consulenza educativa, l’aiuto compiti e corsi extrascolastici. Un servizio utile a mettere in comunicazione i professionisti da una parte e le scuole e l’amministrazione dall’altra.

Tra le varie conseguenze del momento delicato che stiamo attraversando, i/le bambini/e e i/le ragazzi/e hanno visto stravolta la loro routine quotidiana. Seppur siano state attivate nuove e moderne modalità di erogazione delle lezioni, il sistema scolastico è stato colpito direttamente dall’emergenza. Il servizio proposto cerca di sopperire a questa mancanza, proponendo diverse iniziative che riconfermino la scuola come centro anche aggregativo e di sostegno per i giovani.

Sito di riferimento:

https://www.perglialtri.it/it-IT/servizi-per-le-scuole/index-/?Item=serviziscuola

Aiutiamoci:

Sito: https://www.perglialtri.it/it-IT/aiutiamoci/index-/?Item=coronavirus

Numeri di riferimento: 0544-401135 – 392-0836959 – 346-3560451

Contatti mail: redazione_at_perglialtri.it; info_at_perglialtri.it