Il Molinetto di Punta Marina consegna a domicilio. Ricci: “Buon riscontro dei clienti, ora al lavoro per menu delle Feste”

Anche il Ristorante Pizzeria Molinetto di via Sinistra Canale Molinetto, a Punta Marina, ha attivato da alcuni giorni un servizio di consegna a domicilio, in seguito alle misure restrittive e contenitive adottate a livello nazionale e regionale per contrastare la diffusione del Coronavirus e che hanno comportato, tra le altre cose, la chiusura di tutte le attività non ritenute essenziali.

“Abbiamo avviato questo servizio solo a fine marzo – ci spiega il titolare Alan Ricci – perché prima ci siamo dovuti organizzare per poterlo garantire, non essendo un servizio in precedenza attivo nel nostro ristorante. I nostri camerieri adesso si occupano delle consegne, muniti di tutti i dispositivi di sicurezza, in tutto il territorio della città di Ravenna e dintorni.”

“Il riscontro delle prime giornate di consegna a domicilio è stato molto positivo, e per questo ringrazio i nostri clienti, che continuano a scegliere il Molinetto – aggiunge Ricci -. Dopo le prime consegne di domenica 29 marzo, sabato 5 e domenica 6 aprile, adesso stiamo lavorando al Menu delle Feste per Pasqua e Pasquetta: per chi vorrà ricevere i nostri piatti, basterà andare sul nostro sito, scegliere i menu di carne o di pesce proposti dal nostro chef e chiamare il ristorante. Gli ordini potranno essere fatti fino alle ore 20 di sabato 11 aprile.”

La consegna a domicilio delle feste pasquali sarà inoltre corredata da un simpatico omaggio: un grembiule del Molinetto da indossare in queste giornate di quarantena, quando si trascorre il tempo ai fornelli.

“Dopo le feste pasquali, pensiamo di incrementare il servizio garantendolo non solo nei week end, ma anche durante la settimana. È l’unico modo che abbiamo per continuare la nostra attività e restare vicini ai nostri affezionati clienti – aggiunge Ricci -. Il mio staff ed io ovviamente non vediamo l’ora di ricominciare, ma al momento è giusto rispettare le restrizioni in atto per la nostra salute e quella degli altri, anche se tutto questo ci vede impegnati in grandi sacrifici da un punto di vista lavorativo. Speriamo di poter riaprire in tempo per questa estate, adottando le misure che ci saranno richieste per la sicurezza di tutti, perché credo che il ritorno alla normalità richiederà tempo e sarà graduale anche per noi imprenditori. Quindi in attesa di poter rivedere i nostri clienti, portiamo noi a casa loro un po’ della nostra cucina. Speriamo davvero di poterci riabbracciare tutti presto”.

Per le ordinazioni, chiamare il numero: 338 6961566. La consegna è gratuita. Sito: https://www.ristorantemolinetto.it.