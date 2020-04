Enpa Ravenna: uova di pasqua ‘bloccate’, ristorante giunge in aiuto e le dona in beneficenza

Fin dal mese di marzo Enpa Ravenna aveva “provveduto a commissionare le uova di Pasqua da noi distribuite allo scopo di reperire fondi da utilizzare per le cure ed il mantenimento degli animali, così come tutti gli anni. Prima della chiusura del traffico urbano la nostra volontaria Monica si era prodigata ad assegnare la metà delle uova. Con l’interdizione totale del traffico ci siamo trovati in difficoltà dato che i canali di distribuzione erano compromessi, si pensi solo ai due tavoli di propaganda presso il centro cittadino”.

“A questo punto – raccontano da Enpa – sono giunti in nostro soccorso Elena e Davide, titolari del ristorante Il Portolano (Via Agnello Istorico 10/A Ravenna), i quali si sono offerti di acquistare le uova “bloccate”. Con una nobile iniziativa hanno donato le uova in questione alle seguenti associazioni: Caritas per i senzatetto, Linea Rosa per i bimbi di una casa famiglia, Comunità Giovanni XXIII, Centro minori Arcobaleno, Mensa dei poveri di Don Ugo, pediatria Ospedale di Ravenna. Ringraziamo il ristorante e quanti con il loro contributo hanno deciso di prendere una delle nostre uova in occasione della prossima Pasqua”.