Concessionaria Destauto di Ravenna mette a disposizione mezzo per le consegne di spesa e farmaci

Anche la concessionaria Destauto di Ravenna, ha messo gratuitamente a disposizione di Auser un mezzo, adeguatamente sanificato, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria in atto. Il mezzo, una Renault Captur 1500dCi, sarà utilizzato dai volontari Auser nel territorio del mare, in particolare a Punta Marina, per la consegna di spesa e farmaci.

“Queste azioni – afferma Mirella Rossi, Presidente di Auser Ravenna – ci riempiono il cuore, sono quelle che ci fanno sentire meno soli di fronte ad un’emergenza come questa, che ha spiazzato tutti. I tanti gesti di solidarietà uniscono e rafforzano le nostre comunità in una prospettiva di speranza e maggiore fiducia nel prossimo. Manuel Venturini, Responsabile post-vendita Destauto: in questo periodo così difficile per tutti volevamo dare anche noi un piccolo contributo per aiutare tutte le persone che ogni giorno si adoperano per aiutare la comunità, come i medici e gli infermieri e come i volontari di Auser, che in questo modo avranno uno strumento in più per aiutare la società. Noi potevamo farlo solo in questo modo e ci sembrava davvero il minimo farlo”.

“Grazie alla concessionaria Destauto di Ravenna per il generoso gesto, che in questo momento di grande difficoltà, rappresenta un sostegno importante e concreto all’Associazione Auser e ai volontari, che ogni giorno, con dedizione e impegno, sono al servizio dei cittadini e delle cittadine, nell’affrontare l’emergenza. Si tratta di un’ulteriore conferma della generosità e del senso di solidarietà e altruismo della nostra comunità” afferma il sindaco di Ravenna Michele de Pascale.