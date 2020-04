Continuano le donazioni dei Rotary Club a sostegno delle Rianimazioni degli ospedali di Ravenna e Lugo

I Rotary club Ravenna, Rotary club Lugo e Rotary club Ravenna Galla Placidia hanno donato ai reparti di Rianimazione Terapia Intensiva degli Ospedali di Ravenna e Lugo, impegnati nella lotta al COVID19, un Monitor Carescape B650 portatile, per la rilevazione cardiaca e emodinamica in continuo e per il monitoraggio respiratorio, oltre a materiale a consumo, accessorio allo monitor stesso. Rotary club Ravenna 10.000 euro, Rotary club Lugo 5250 euro, Rotary club Ravenna Galla Placidia 3000 euro.

Il Direttore di Dipartimento di rianimazione Dr Maurizio Fusari ha espresso molta gratitudine per l’iniziativa.