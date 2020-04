Distillerie Mazzari di Sant’Agata sul Santerno dona 20mila euro all’ospedale di Lugo e 11mila flaconi igienizzanti

Una donazione di 20mila euro all’ospedale di Lugo, 11mila confezioni di gel igienizzante per la Protezione civile e la distribuzione di confezioni a tutta la popolazione di Sant’Agata sul Santerno: è enorme l’impegno profuso da Distillerie Mazzari Spa per contribuire alla lotta al Coronavirus. L’azienda santagatese si è impegnata su ben tre fronti: il primo ha interessato l’ospedale “Umberto I”, con un contributo economico di 20mila euro che saranno messi a disposizione della struttura e del personale sanitario per affrontare l’emergenza.

In secondo luogo sono state donate 11mila confezioni di gel igienizzante alla Protezione civile della Bassa Romagna, che attraverso l’aiuto di numerosi volontari sta operando per garantire assistenza alle persone più fragili. Infine, nei giorni scorsi gli stessi dipendenti della Mazzari hanno provveduto a distribuire, con il metodo porta a porta, flaconi igienizzanti gratuiti a tutte le abitazioni di Sant’Agata sul Santerno.

“Questa solidarietà dimostra l’attaccamento al territorio di una realtà aziendale che si è sempre distinta per impegno civico e partecipazione – ha dichiarato il sindaco Enea Emiliani -. Siamo davvero grati per quanto Distillerie Mazzari sta facendo ora, in piena emergenza, per aiutare il prossimo, con interventi mirati e di estrema utilità”.