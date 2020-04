Nuovo Villaggio del Fanciullo raccoglie i primi 10mila euro: donate attrezzature sanitarie all’Ospedale di Ravenna

Poco meno di un mese fa, la Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo si è resa promotrice di una raccolta fondi destinata all’Ospedale cittadino intitolata “Insieme per l’Ospedale di Ravenna”. Oggi il direttore della Fondazione, Patrizio Lamonaca, grazie ai primi diecimila euro raccolti, ha consegnato alla Direzione dell’Ospedale “Santa Maria delle Croci” delle attrezzature sanitarie destinate alla lotta contro il Covid-19, tra cui due monitor multiparametrici. Fra i molti che hanno deciso di sostenere l’iniziativa, si segnalano i due campioni di motociclismo Loris Capirossi e Gianni Rolando che hanno contribuito anche attraverso le loro testimonianze.

La racconta fondi lanciata dalla Fondazione Villaggio del Fanciullo di Ravenna continua. Per partecipare basta collegarsi al sito internet gofundme, cercare la campagna “Insieme per l’Ospedale di Ravenna” e seguire le istruzioni per effettuare la donazione. Per tutte le informazioni visitare il sito internet della Fondazione, www.villaggiofanciullo.org o aderire al canale Facebook ed Instragram “Nuovo Villaggio del Fanciullo”.