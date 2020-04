Amici Insieme per Ravenna lancia raccolta fondi per acquistare attrezzature per l’ospedale

“AIR Amici Insieme per Ravenna” è una nuova Onlus che persegue finalità di solidarietà sociale. Nata a Ravenna per volontà di un gruppo di amici che condividono da anni un percorso di vita insieme e forte dell’esperienza e dell’integrazione nel sistema sanitario locale di uno dei soci fondatori (il dottor Gianluca Danesi, pneumologo presso l’Ospedale Santa Maria delle Croci), in questo particolare momento l’associazione intende fornire un contributo alla lotta contro il Coronavirus attivando una raccolta di fondi particolarmente mirata. Il contributo servirà infatti per l’acquisto di macchinari, attrezzature e tecnologia necessari nell’attività di supporto e ventilazione, per potenziare l’attività endoscopica diagnostica dei casi dubbi e il monitoraggio telemetrico per il controllo dei parametri vitali a distanza (fondamentale per chi è costretto all’isolamento).

Il contributo raccolto sarà condiviso con tutti i reparti dell’Ospedale di Ravenna coinvolti nella lotta contro la patologia COVID, in accordo con il direttore dell’Unità operativa di Pneumologia, dottor Gurioli, ed i vertici del presidio ospedaliero di Ravenna. Per contribuire alla raccolta fondi è sufficiente effettuare un versamento sul conto corrente intestato alla Onlus con IBAN: IT34O0306909606100000172233. Per informazioni, info@air.ra.it.

“Quando soffia il vento del cambiamento, alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento – dichiara Gianluca Danesi a nome di AIR -. E noi ringraziamo chi vorrà partecipare alla costruzione della terapia migliore per malati COVID19 all’interno dell’Ospedale di Ravenna”. I soci di AIR sono Gianluca Danesi, Stefano Bruni, Giorgio Grazioli, Enrico Rosso, Alessandro Sisalli, Fabrizio Righini, Daniele Pece, Claudio Emiliani, Filippo Ventrucci e Gabriele Cesari.