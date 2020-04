Russi, dal 14 aprile al via distribuzione delle mascherine dalla Regione. Palli: “Abbiate cura di voi e degli altri”

“Ciò che sto facendo è firmare 5.550 lettere, unitamente alla quali vi verrà consegnata una mascherina per famiglia. Ne firmo una ad una poiché quando vi invito al rispetto delle regole e scrivo ‘abbiate cura di Voi stessi ed abbiate cura degli altri, insieme ci rialzeremo’, voglio che vediate che ci metto la firma su questa promessa”. Queste le parole del sindaco di Russi Valentina Palli pubblicate ieri, 10 aprile, in un post Facebook per informare i cittadini che presto saranno distribuite le mascherine gratuite messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna. A Russi le mascherine saranno distribuite a partire dal 14 aprile dai volontari, tra cui i ragazzi che hanno partecipato alla colletta alimentare.