Zuga Zuga, successo per il crowdfunding de La Pieve di Ravenna: raccolti 2,5mila euro

Chiusa con successo la campagna di crowdfunding per Zuga Zuga, l’iniziativa ideata dalla cooperativa sociale La Pieve per la realizzazione del primo festival dedicato al gioco da tavolo. L’obiettivo 2.500 euro è stato raggiunto e ampiamente superato, toccando la cifra di 3.590 euro (144% dell’obiettivo) grazie a ben 98 sostenitori che hanno creduto nel progetto.

“A tutti queste persone – sottolinea Christian Rivalta, vicepresidente La Pieve – vogliamo dire che Zuga Zuga si farà! Appena sarà possibile organizzeremo le due giornate previste e tante altre iniziative per utilizzare al meglio la solidarietà ricevuta. Siamo enormemente felici del risultato ottenuto, degli attestati di stima e dei compagni di viaggio che abbiamo incontrato lungo questo percorso. Questo viaggio non è ancora terminato. In queste giornate che, per il nostro bene, ci vedono in casa, riscopriamo valori che avevamo dimenticato. Mentre quotidianamente come educatori siamo al fianco di chi ha più bisogno, di persona o in maniera “digitale”, ci rendiamo conto, sempre di più, dell’importanza educativa che può scaturire dal gioco da tavolo. Ringraziamo, quindi, tutti i nostri sostenitori e speriamo di trovarci presto a giocare”.