Emergenza Coronavirus. Casa di riposo Baccarini (Russi), degenti positivi trasportati in ospedali locali

Arrivano aggiornamenti in merito al focolaio di Covid-19 sviluppatosi all’interno della Casa di Riposo Baccarini a Russi. Mentre i degenti positivi al tampone restano a quota 24, crescono a otto le persone ricoverate in ospedale. Sfortunatamente sale anche il numero degli OSS positivi, attualmente nove. Alle 13,15 del 16 aprile 2020 sono complessivamente 48 le persone risultate positive al Coronavirus nel comune di Russi.

La novità più importante riguarda il trasporto dei degenti positivi in ospedale a Ravenna, con alcuni di loro collocati negli ospedali di Lugo e Cervia. Questa operazione, effettuata dalla Casa di Riposo Baccarini in accordo con Ausl e Asp, permetterà anche una sanificazione dell’istituto, vedendo la ristrutturazione del reparto adibito agli OSS.

Il sindaco di Russi, Valentina Palli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito: “Inizialmente si era deciso di tenere sia i degenti positivi che quelli negativi all’interno della Casa di Riposo Baccarini. Oggi, in accordo con Ausl e Asp è stato deciso di trasportare tutti i degenti positivi in ospedale a Ravenna con ricoveri programmati. Una parte delle persone risultate positive al tampone, mi preme sottolineare, saranno collocate presso gli ospedali di Lugo e di Cervia.

L’operazione ha come scopo sostanzialmente di ricollocare i degenti positivi (in ospedale hanno controllo medico H24), permettendo al contempo una sanificazione dell’istituto Baccarini. Questo consentirà un momento di ‘punto zero’, permettendo la ricostruzione del reparto dove operano solitamente gli OSS. Essendo il focolaio ancora attivo, in base a eventuali nuovi degenti positivi si valuterà come procedere step by step. Dal momento che tre persone anziane hanno presentato sintomi lievi, manifestando una sintomatologia molto simile a quella dei degenti già risultati positivi, sono stati effettuati tre tamponi e, nella giornata di domani, si avranno i risultati”.