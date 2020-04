Riolo Terme. Associazione Gemellaggi, bando per logo sui 15 anni scade il 9 maggio 2020

In occasione del quindicinale dalla fondazione dell’Associazione Gemellaggi Città di Riolo Terme che si svolgerà nel 2020, il consiglio della stessa ha deciso bandire un concorso di idee per la realizzazione di un logo da affiancare a quello istituzionale durante tutte le manifestazioni e gli eventi futuri.

L’Associazione Gemellaggi, affianca l’Amministrazione Comunale di Riolo Terme per promuovere efficaci e costanti relazioni con i cittadini delle città gemellate (dal 2005 il Comune di Riolo Terme è gemellato con Oberasbach, Baviera, Germania e dal 2017 ha un patto di amicizia con Avranches, cittadina della Normandia in Francia).

Il concorso è istituito al fine di creare un logo per la comunicazione e la promozione dell’Associazione Gemellaggi Città di Riolo Terme in occasione del quindicesimo anniversario della sua fondazione. Il logo sarà a questo affiancato per tutta la durata del 2020 in tutte le celebrazioni del quindicinale. I partecipanti sono liberi di realizzare il logo nell’ottica a loro più congeniale.

Il logo dovrà possedere le caratteristiche dell’originalità e dell’unicità, dovrà essere esteticamente efficace e facilmente distinguibile; dovrà essere realizzato a colori e nella versione in bianco e nero; dovrà, altresì, essere suscettibile di riduzione e ingrandimento, senza con ciò perdere di forza comunicativa. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri residenti nella regione Emilia Romagna o comunque frequentanti scuole e istituti situati nel territorio regionale. E’ ammessa la partecipazione singola o collettiva.

In quest’ultimo caso tutti i componenti del gruppo sono tenuti a designare un capogruppo. Al vincitore del logo ritenuto il migliore verrà consegnata una targa commemorativa che sarà consegnata se ci saranno le condizioni in un evento pubblico e verrà data la possibilità di partecipare gratuitamente al viaggio di gemellaggio che si svolgerà appena possibile in Germania durante un gemellaggio ufficiale.

La presidente dell’Associazione Gemellaggi Silvia Mazzanti ha dichiarato quanto segue in merito al concorso: “Visto il periodo nefasto, siamo stati costretti a rimandare il gemellaggio ufficiale con i nostri tedeschi, inizialmente fissato dal 17 al 20 aprile. Visto che i più sono a casa abbiamo pensato ad un qualcosa che potesse coinvolgere i giovani e nello stesso tempo che possa essere per noi una ottima ripartenza quando si potrà. Troviamo sempre molto stimolanti le idee e le novità che i giovani sanno trasmettere, perché anche attraverso un disegno o un logo si può dire tanto..e sappiamo che le loro menti sono piene di idee!

Utilizzeremo il logo in ogni nostra futura comunicazione e speriamo di riuscire ad incontrare i nostri gemelli prima della fine dell’anno. Avevamo un anno molto intenso di attività che abbiamo dovuto cancellare o per il momento rimandare, ma speriamo che presto si possa ripartire e che ci sia data la possibilità di accogliere anche gli stranieri. Festeggiare tutti insieme, dopo questa pandemia, sarà ancora più bello!”.

Il modulo di iscrizione e le modalità di partecipazione nonché il bando completo si possono scaricare all’indirizzo www.gemellaggirioloterme.eu e ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo all’indirizzo mail gemellaggirioloterme_at_libero.it