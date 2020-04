Ristoranti e consegne a domicilio. Se i clienti non vanno alla montagna, la montagna va dai clienti… è il delivery bellezza!

Al tempo del Coronavirus e del confinamento fra le mura domestiche, con i ristoranti chiusi, se i clienti non vanno alla montagna, la montagna va dai clienti. E così chef e ristoratori si sono dati al delivery. Anche quelli stellati. È il caso del giovane e già premiato dalla Guida Michelin Gianluca Gorini del ristorante Da Gorini di San Piero in Bagno, che organizza la consegna a domicilio della sua cena a Ravenna venerdì 17 aprile sera e a Cervia e dintorni (Milano Marittima e Cesenatico) sabato 18 aprile sera. Serate speciali, quindi, con menù di tutto riguardo, e con una formula che prevede anche alcuni piatti da cuocere a casa seguendo le indicazioni dello stesso chef.

Anche lo chef bistellato Alberto Faccani del Magnolia di Cesenatico è diventato delivery e fa consegne a domicilio fino a Ravenna e Forlì.

Naturalmente tanti altri ristoranti hanno già organizzato il delivery, come ad esempio l’Osteria Bartolini (già Osteria del Gran Fritto) di Cesenatico, Milano Marittima e Bologna, che propone un ricco menù di pesce il venerdì, il sabato e la domenica. Oppure La Cucina del Condominio a Ravenna con le sue specialità romagnole, il Ristorante Molinetto di Punta Marina che propone pizza gourmet e paella o l’Osteria dei I Passatelli di Ravenna sempre con la cucina romagnola o quella di Figo con food giapponese, pizza e hamburger (sono i due ristoranti del Mariani Lifestyle).

Possiamo citare ancora Akamì Casa&Bottega, in Darsena Popup, e poi tanti altri con menù diversificati, chi tutti i giorni, chi dal venerdì alla domenica. L’elenco potrebbe continuare con molti ristoranti selezionati anche da Slow Food Ravenna.

La situazione così penalizzante per la ristorazione, ha fatto dunque esplodere il delivery, ovvero la consegna a domicilio, che già esisteva e prosperava soprattutto per la pizza e il cinese nella formula del take away o dei pizza express o di un qualcosa di similare. Del resto i riders sono diventati una figura familiare soprattutto nelle grandi città. Ora il delivery lo fanno tutti. È una attività che serve a “non spegnere le macchine” e rimpiazzare una parte degli introiti che sono scomparsi. Ma c’è un altro aspetto di marketing: mantenere un legame con la propria clientela. È probabile che questa riconversione possa diventare per molti ristoratori una attività che si affiancherà permanentemente a quella del servizio a tavola, vista anche la necessità di ridurre il numero di tavoli alla riapertura dei ristoranti per adattarsi alle regole del distanziamento sociale. Insomma, la crisi da Coronavirus aguzza la creatività imprenditoriale dei ristoratori e degli chef, più fuori dalla cucina che fra i fornelli. Ma chissà che anche in cucina non nascano nuove interessanti creazioni generate da questo periodo di costrizione.